1.197 Corona-Neuinfektionen am 9. Februar in Österreich

Am heutigen Dienstag wurden in Österreich 1.197 Neuinfektionen gemeldet. Die meisten Neuinfektionen meldete dieses Mal Niederösterreich, doch auch in der Steiermark steigen die Zahlen.

Sowohl Niederösterreich, Wien als auch die Steiermark meldeten in den letzten 24 Stunden jeweils über 200 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Am wenigsten Infektionen gab es im Burgenland mit insgesamt 19 Stück.

Neuinfektionen in den Bundesländern

Burgenland: 19

Kärnten: 85

Niederösterreich: 267

Oberösterreich: 160

Salzburg: 87

Steiermark: 210

Tirol: 98

Vorarlberg: 40

Wien: 231

Bisher gab es in Österreich 426.093 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (9. Februar 2021, 9:30 Uhr) sind österreichweit 8.071 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 404.676 wieder genesen. Derzeit befinden sich 1.593 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 285 auf Intensivstationen betreut.