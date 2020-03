1.132 Personen in Österreich am Coronavirus erkrankt

Mit Stand 8.00 Uhr wurden am Dienstag österreichweit insgesamt 1.132 Covid-19-Erkrankungen bestätigt.

130 Coronavirus-Fälle in Wien gemeldet

Acht vormalige Patientinnen und Patienten sind wieder gesund - zwei in Tirol, fünf in Wien und eine Person in Niederösterreich. Weltweit wurden bisher insgesamt 182.406 bestätigte Fälle bekannt gegeben, 81.050 davon meldete China, so das Gesundheitsministerium. Global haben sich demnach bereits 79.433 Menschen von Covid-19 wieder erholt.