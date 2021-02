1.124 Corona-Neuinfektionen am Montag in Österreich

Am Montag wurden in Österreich erneut 1.124 neue Coronainfektionen verzeichnet. Die meisten Neuinfektionen verzeichnete dieses Mal das Bundesland Wien.

Von 1.124 Neuinfektionen und 57 neuen Todesfällen berichtete die AGES am Montag in Österreich. In Wien wurden dabei 252 neue Corona-Fälle gezählt, Niederösterreich verzeichnete 222. Die wenigsten Neuinfektionen gibt es im Burgenland.