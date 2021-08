Auch am Sonntag gab es über 1.100 neue Coronafälle in Österreich.

1.121 Corona-Neuinfektionen am Sonntag in Österreich

Am Sonntag, 22. August, wurden in Österreich 1.121 Corona-Neuinfektionen gemeldet. 400 davon stammen alleine aus Wien, Niederösterreich verzeichnet knapp 200. Die Zahlen in den Spitälern hielten sich am Sonntag auf konstantem Niveau, es gab einen Todesfall.

Die meisten Neuinfektionen mit dem Coronavirus wurden mit exakt 400 Fällen in Wien verzeichnet, gefolgt von Niederösterreich mit 199 Neuinfektionen und Oberösterreich mit 145 positiven Tests.

Covid-Neuinfektionen in den Bundesländern

Burgenland: 27

Kärnten: 48

Niederösterreich: 199

Oberösterreich: 145

Salzburg: 51

Steiermark: 108

Tirol: 84

Vorarlberg: 59

Wien: 400

69 Patienten auf Intensivstation

Bisher gab es in Österreich 676.526 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (22. August 2021, 9:30 Uhr) sind österreichweit 10.762 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 653.564 wieder genesen. Derzeit befinden sich 334 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 69 auf Intensivstationen betreut.