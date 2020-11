1.106 Corona-Neuinfektionen und 13 Todesfälle in Wien

In Wien wurden in den letzten 24 Stunden 1.106 Corona-Neuinfektionen und 13 Todesfälle gemeldet. 15.429 Menschen sind aktiv infiziert.

Mehr als 15.000 Personen momentan infiziert

Derzeit laborieren in der Bundeshauptstadt 15.429 Menschen an Covid-19 - ein leichter Anstieg im Vergleich zum Vortag (15.207). 32.156 Personen gelten in der Bundeshauptstadt inzwischen wieder als genesen. Am gestrigen Samstag wurden in Wien 8.124 Coronatests durchgeführt - in Summe bisher 725.991.