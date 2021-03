1.000 Wiener nahmen Impftermin in der vergangenen Woche nicht wahr

In der vergangenen Woche haben in Wien 1.000 Menschen ihren Corona-Impftermin nicht wahrgenommen.

"Ein Teil hat seinen Termin storniert, ein anderer ist nicht erschienen", wurde ein Sprecher von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) in der Gratiszeitung "Heute" (Mittwoch-Ausgabe) zitiert. Es ging laut Stadt aber kein Impfstoff verloren - er wurden an Personen auf der Warteliste bzw. in derselben Priorisierungsgruppe verabreicht.