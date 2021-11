1.000 Euro: Grazer Med Uni-Rektor spricht sich für Impf-Bonus aus

Hellmut Samonigg, Rektor der Med Uni Graz, spricht sich für einen Bonus über 1.000 Euro für alle aus, die sich vollständig gegen Corona impfen lassen.

Virologin über "Lockdown für Ungeimpfte"

Corona: Rendi-Wagner für strengere Regeln in Nachtgastronomie

Scharfe Kritik an der Regierung übte SP-Chefin Pamela Rendi-Wagner. Sie fordert weitere Maßnahmen wie FFP2-Maskenpflicht in Innenräumen und Verschärfungen in der Nachtgastronomie bis hin zu deren Sperre in Hochrisikogebieten. Wenn die Regierung so weitermache, werde sie um "Voll- oder Komplettlockdowns" nicht herumkommen. "Das wäre natürlich ein Drama, aber das hat Name und Adresse", kritisierte die SP-Chefin das "Scheitern der Bundesregierung". Man könne ein oder zwei Mal unvorbereitet in eine Infektionswelle taumeln, aber nicht vier Mal.