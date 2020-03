﻿Wiener Tierschutzverein sorgt sich in Corona-Krise um Tauben und Krähen

Der Wiener Tierschutzverein schlägt aktuell Alarm: Für Wiens Stadttauben und andere Vögel wie Krähen sei die momentane Corona-Krise lebensbedrohlich. Man fordert Maßnahmen zu deren Schutz.

Tauben und Krähen droht in Wien der Hungertod

Denn durch die Tatsache, dass nun wenige Menschen auf öffentlichen Plätzen anzutreffen sind, haben die Vögel auf einen Schlag den Großteil ihrer Nahrungsquellen in Großstädten verloren. Den Stadttauben droht dadurch ein langsamer und qualvoller Hungertod. Auch Krähen sind ähnlich gefährdet. Nicht nur in Zeiten von Corona ein klassischer Fall grausamer Tierquälerei. Denn während in mehreren deutschen Städten bereits aktiv Maßnahmen zur Rettung der Vögel gesetzt werden, lassen diese in Wien noch auf sich warten. Den Wiener Tierschutzverein (WTV) erreichen diesbezüglich immer mehr Hilferufe aus der Bevölkerung. Viele Menschen berichten zudem von einem erhöhten Bettelverhalten der Tiere.