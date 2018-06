WM-Public Viewing beim Wiener Donauinselfest 2018

Am Donauinselfest (22. bis 24. Juni) geht die WM dieses Mal ebenfalls nicht spurlos vorüber. Alle neun Spiele, die an diesem Wochenende in Russland stattfinden, werden in einem eigenen Areal gezeigt.

WM-Public Viewing 2018 auf der Donauisnel

Auf der “DMAX Austria Action & Fun Insel” können fußballaffine Inselfans täglich drei Gruppenspiele der FIFA Fußball-WM 2018 auf einer großen LED-Wall in der gemütlichen Chillzone bei einem vielfältigen Gastronomieangebot mitverfolgen. Von Freitag bis Sonntag werden jeweils drei Gruppenspiele um 14.00, 17.00 und 20.00 Uhr übertragen.

Auch die Open-Air-Location “Summerstation” (Donauinsel auf Höhe Brigittenauer Brücke) bietet im Zeitraum vom 14. Juni bis 15. Juli ein Open-Air-Public-Viewing zu den WM-Matches an.

Spielplan Public Viewing am Wiener Donauinselfest

Dieses Jahr werden alle drei Gruppen-Spiele der Fußball-WM in Russland auf dem Wiener Donauinselfest in der Public-Viewing-Zone gezeigt.

Freitag, 22. Juni 2018

14.00 Uhr: Brasilien – Costa Rica (Gruppe E)

17.00 Uhr: Nigeria – Island (Gruppe D)

20.00 Uhr: Serbien – Schweiz (Gruppe E)

Samstag, 23. Juni 2018

14.00 Uhr: Belgien – Tunesien (Gruppe G)

17.00 Uhr: Südkorea – Mexiko (Gruppe F)

20.00 Uhr: Deutschland – Schweden (Gruppe F)

Sonntag, 24. Juni 2018

14.00 Uhr: England – Panama (Gruppe G)

17.00 Uhr: Japan – Senegal (Gruppe H)

20.00 Uhr: Polen – Kolumbien (Gruppe H)

(Red.)