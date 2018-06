Fußball-WM 2018: Die besten Public Viewing-Locations in Wien

Das ganz große Public Viewing wie bei der EM 2016 bleibt in Wien heuer aus. Da Österreich nicht an der Fußball-WM in Russland teilnimmt, findet heuer kein Public Viewing auf dem Wiener Rathausplatz statt.

Viele Locations setzen trotzdem auf Fußball-Fans und bieten gemeinsames Public Viewing zwischen dem 14. Juni 2018 und dem 15. Juli 2018 indoor und outdoor an. Wir haben die besten Locations in Wien für euch zusammengefasst.

Gratis WM Public Viewing in Wien: Die besten Locations

FM4 WM-Quartier im WUK

Im FM4 Wm-Quartier im Wiener Wuk werden alle Spiele live, indoor & outdoor in HD übertragen. Dazu finden auch immer wieder Rahmenveranstaltungen statt. Die WM-Spiele sind auf drei großen Leinwänden und achts Screens – darunter auch 75 Zoll Bildschirme – zu sehen.

Wo: Währinger Straße 59, 1090 Wien

Strandbar Herrmann

Die Strandbar Herrmann gilt wohl als eines der beliebtesten Locations wenn es um Public Viewings geht. An allen Spieltagen der WM werden die Spiele hier live auf der großen Leinwand und den Screens übertragen. Witterungsbedingt kann es allerdings zu veränderten Öffnungszeiten kommen – unbedingt das Wetter beachten.

Wo: Hermannpark, 1030 Wien

Sand in the City

Im großen Zelt (Großbildleinwand) und an jeder Beach Bar (Screens) werden die Matches der Fußball-WM übertragen. Sand in the City öffnet täglich um 14.00 Uhr, frühere Spiele können hier nicht angesehen werden.

Wo: Lothringerstraße 22, 1030 Wien

Palmar Strandbar

Auf der Donauinsel lädt die Plmar Strandbar von 14. Juni bis 15. Juli an den Spieltagen zum “WM im Sand – Public Viewing”. Außerdem gibt es tägliche Happy Hours.

Wo: U1 Station Donauinsel – Sunken City, 1220 Wien

CREAU

Auch die Eventlocation CREAU bietet zur Fußball-WM 2018 ein Public Viewing an. Im großen Garten können die Matches auf der Leinwand gesehen werden, bei Schlechtwetter verlagert sich das gemeinsame Fußballschauen nach drinnen.

Wo: Meiereistraße 12, 1020 Wien

Aspern Nord

Direkt neben der U2-Station Aspern Nord wird vom 14. Juni bis 15. Juli 2018 zum großen Public Viewing geladen. In Liegestühlen können die Matches auf der 36 m² großen Leinwand gesehen werden, dazu gibt es verschiedene Food-Trucks und Cocktails von der Strandbar Hermann. Geöffnet wird das Veranstaltungsareal eine Stunde vor dem ersten Spiel des Tages.

Wo: U2 Station Aspern Nord

SCS City Wave

Beim Cit Wave auf den Multiplex Terassen der SCS werden auch heuer wieder die Fußball-Matches der WM live übertragen.

Wo: SCS

Donauinselfest

Auf der “DMAX Austria Action & Fun Insel” können fußballaffine Inselfans täglich drei Gruppenspiele der FIFA Fußball-WM 2018 auf einer großen LED-Wall in der gemütlichen Chillzone bei einem vielfältigen Gastronomieangebot mitverfolgen. Von Freitag bis Sonntag werden jeweils drei Gruppenspiele um 14.00, 17.00 und 20.00 Uhr übertragen.

Wo: Donauinsel

SummerStation

Die Open Air-Location “SummerStation – The Chill-Out Zone” bietet vom 14. Juni bis 15. Juli 2018 ebenfalls ein Public Viewing zu allen Fußball-WM Spielen.

Wo: Donauinsel auf Höhe Brigittenauer Brücke, 1210 Wien

Ega Sommergarten

An ausgewählten Abenden (14. Juni 2018, 26. Juni 2018, 3. Juli 2018, 11. Juli 2018 und 15. Juli 2018) bietet das ega:frauen im zentrum Public Viewing mit Panini-Tauschbörse, Wuzzler, Drinks und Grillerei.

Wo: ega:frauen im zentrum, Windmühlgasse 26, 1090 Wien

Indoor: Public Viewing Lokale in Wien

Hawidere

Das Hawidere in Wien lädt nicht nur zu Bier und Burger, auch bei Großveranstaltungen ist die Location bereits eine Institution. Auch die WM-Matches werden hier auf zwei Großbildleinwänden und einem Flatscreen übertragen.

Wo: Ullmannstraße 31, 1150 Wien

TGI Fridays

Neben amerikanischem Essen bietet auch das TGI Fridays im Zuge der Fußball-WM alle Matches live beim Public Viewing an.

Wo: Schubertring 13, 1010 Wien

Pointers Bar

In der Pointers Sportsbar werden alle WM-Spiele auf fünf TVs und einer Großbildleinwand live gezeigt. In angenehmer Pub-Atmosphäre werden auch hier vorrangig Bier und Burger serviert.

Wo: Resselgasse 5, 1040 Wien

Kringers No. 2

Das Kringers No.2 bietet Public Viewing zur Fußball-Weltmeisterschaft im Raucher- und Nichtraucherbereich des Lokal an. Die Spiele werden in HD-Qualität auf 10 Meter Bilddiagonale gezeigt. Ab 17 Uhr sollte vorab ein Tisch reserviert werden.

Wo: Hütteldorferstraße 4, 1150 Wien

Polkadot Vienna

Im Polkadot Vienna werden die Abend-Spiele der Fußball-WM indoor und outdoor gezeigt. Falls Spiele ab 17 Uhr übertragen werden, wird es vorher auf der Facebook-Seite des Lokals bekanntgegeben.

Wo: Albertgasse 12, 1080 Wien

Chelsea

Wie gewohnt bietet auch das Chelsea zur Fußball-WM in Russland alle Matches indoor und outdoor via Public Viewing an. Die Spiele werden auf vier Großbildleinwänden und 4 TV-Bildschirmen im Inneren übertragen, im Schanigarten auf vier Screens.

Wo: U-Bahnbögen 29-30, 1080 Wien