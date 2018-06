WM-Russland 2018: Strandbar Herrmann lädt zum Public Viewing

Wer die WM live miterleben möchte und das noch dazu in coolen Locations, hat ab 14.6. die Möglichkeit, die Strandbar Herrmann und Aspern Nord zu besuchen. An beiden Locations werden die Spiele ausgestrahlt. Die Strandbar versorgt die Besucher mit einer gewaltigen “ORF eins Fanarena”. Ein 23 m² großer moderner LED-Bildschirm in HD-Qualität überträgt die WM-Spiele.

WM 2018 bei Strandfeeling mitten in Wien mitverfolgen

Bis zu 2000 Fans haben Platz und können das Event in Liegestühlen und mit kühlen Getränken mitverfolgen. Neu ist auch, dass ein 6m2 großer zusätzlicher LED-Screen, die Gäste im Gastgarten unterhält. Burger, Focaccia, Leberkäs und Waffeln können neben den einzelnen Spielen konsumiert werden.

Wiener Locations bieten Popcorn, VIP-Bereich und Silent Disco

Die zweite Location befindet sich direkt neben der U2 Station Aspern Nord und bietet den Besuchern 5000m2, um das Fußballfest zu feiern. Dort warten 6 Foodtrucks, Bier, Cocktails, und Klassiker wie Popcorn und Langos, um die Gäste zu verwöhnen. Die Spiele können auf einem 36 m² großen modernen LED in HD-Qualität verfolgt werden. Wer das ganze noch etwas exklusiver haben möchte, kann sich einen VIP-Bereich anmieten. Aspern Nord lädt die Besucher an Spielfreien Tagen zum Sommerkino ein. Vor dem Finale der WM findet am 13.7 auch eine Silent Disco in Aspern statt. Der Eintritt dafür ist frei!

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.aspernnord.at oder auf www.strandbar-herrmann.at

(Red.)