Wiener Terrorverdächtiger: Laut Medien Bekenntnis zu IS

Der am Freitag festgenommene 17-Jährige, der einen Anschlag in Wien geplant haben soll, hat sich bei der Einvernahme zur Terrormiliz IS bekannt. Das berichtete die Kronen-Zeitung am Sonntag. Das Innenministerium hat diese Information zunächst nicht bestätigt.

Auch Angaben der Kronen-Zeitung, wonach sich der knapp 18-Jährige Informationen für den Bau einer Bombe aus dem Internet geholt und dabei gewesen sei, Material zusammenzutragen, wurden seitens der Behörde nicht kommentiert. “Ich bitte um Verständnis dafür, dass wir bei laufenden Ermittlungen Inhalte von Befragungen weder in die eine noch in die andere Richtung kommentieren”, sagte Ressortsprecher Karl-Heinz Grundböck zur APA.

Entscheidung über U-Haft bis Sonntagabend

Bis Sonntagabend muss die Entscheidung fallen, ob der 17-jährige Terrorverdächtige in eine Justizanstalt eingeliefert wird. Der gebürtige Niederösterreicher, in Österreich als Kleinkrimineller polizeibekannt, war am Freitag nach Hinweisen ausländischer Behörden zu einem geplanten Anschlag in Wien-Favoriten gefasst worden.

Die Ermittlungen laufen wegen der Verdachts der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung.

(APA, Red.)