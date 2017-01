Wiener Café-Restaurant Dresdnerhof verteilt kostenlos Essen an Bedürftige

Das Restaurant Dresdnerhof will andere Betriebe zum Umdenken bewegen. - © dpa/Sujet

Lobenswert: Nach dem Vorfall in Wien-Favoriten, bei dem eine obdachlose Frau ums Leben kam, als sie sich mit Feuer wärmen wollte, hat das Restaurant Dresdnerhof in Brigittenau eine Aktion zur Essenverteilung an Bedürftige gestartet.