Tropen-Feeling zum Auftakt des DIF 2017

Bei 30 Grad wurde das Donauinselfest 2017 eröffnet. - © APA (Sujet)

Am Freitagnachmittag hat das 34. Wiener Donauinselfest begonnen. Bei 30 Grad Celsius flanierten die ersten Gäste bereits am Nachmittag über die Insel – ermöglicht durch gelegentlich vorbeiziehende dunkle Wolken, die für erträgliche Phasen sorgten. Am frühen Abend startet dann das Musikprogramm. Zuvor steht noch ein finaler Rundgang von Bürgermeister Michael Häupl (SPÖ) auf dem Programm.