Start für zehntes Frequency Festival in St. Pölten

Heute startet das Frequency in St. Pölten in seine zehnte Ausgabe. Vier Tage lang sorgen Bands wie die Gorillaz, Imagine Dragons oder Macklemore für ausgelassene Festivalstimmung, rund 200.000 Besucher werden zum Jubiläums erwartet.

Für das heute, Donnerstag, startende Frequency Festival in St. Pölten steht ein Jubiläum an: Immerhin geht der bunte Konzertreigen zum bereits zehnten Mal in der niederösterreichischen Landeshauptstadt über die Bühne. Von Donnerstag bis Sonntag erwarten die Veranstalter rund 200.000 Besucher, die sich wiederum auf einige Neuerungen bei den Bühnen gefasst machen können.