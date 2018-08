Anreise-Tipps zum Frequency Festival 2018 in St. Pölten

Beim Frequency Festival werden in diesem Jahr rund 200.000 Besucher erwartet, was sich laut ÖAMTC-Experten auch bei der Anreise bemerkbar machen wird. Egal ob mit Auto, Zug, Bus oder Fahrgemeinschaft – hier findet ihr die besten Tipps und Infos zur Anreise nach St. Pölten.

Von 16. bis 19. August findet das FM4 Frequency am St. Pöltner VAZ Gelände statt. Bereits seit Wochen ist das Festival ausverkauft, es werden laut Veranstalter etwa 200.000 Besucher erwartet, 60.000 mehr als im vergangenen Jahr.

Die Zufahrt zum Gelände mit dem eigenen Pkw ist nicht gestattet. Parkverbote und Einfahrtsbeschränkungen müssen beachtet und Rettungs- und Versorgungswege unbedingt freigehalten werden. Außerdem steht im Nahbereich des Festivalgeländes nur eine begrenzte Anzahl an Parkplätzen zur Verfügung.

Auf den Campingplätzen sind für Early Camping € 20,00 pro Person bzw. € 40,00 pro Caravanstellplatz zu bezahlen, informierte der Veranstalter. Der normale, kostenlose Einlass beginnt am Mittwoch um 22.00 Uhr, für einzelne Kategorien gelten frühere Öffnungszeiten.

Ein defektes Fahrzeug kann bei hohem Verkehrsaufkommen längeren Stau verursachen, deshalb werden die ÖAMTC-Pannenhelfer verstärkt auf allen Zufahrtsrouten patrouillieren. Der mobile Stützpunkt im Eingangsbereich des VAZ ist ab Mittwochfrüh, also einen Tag vor Festivalbeginn, in Betrieb.

Beherzigt man einige Tipps vom Gelben Engel, steht einem pannenfreien Festival nichts im Wege. In all den Jahren hat sich nämlich eines nicht geändert: Leere Batterien und sogenannte “Aufsperrer”, also verlorene Autoschlüssel, machen den Großteil aller Einsätze aus. “Bitte daher unbedingt einen Zweitschlüssel mitnehmen”, rät Feichtinger. Den Schlüssel kann man zum Beispiel mit einem Schlüsselanhänger unverkennbar machen, denn oft werden dutzende Schlüssel derselben Marke beim Funddienst abgegeben.