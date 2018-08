So wird das Wetter beim Frequency Festival 2018 in St. Pölten

Das Wetter spielt bei Festivals eine wesentliche Rolle. VIENNA.at hat deshalb bei der ZAMG nach einer Prognose für das Frequency Festival 2018 in St. Pölten gefragt - die Vorhersage klingt durchaus positiv.

Am Anreisetag wird es voraussichtlich 27 Grad haben, prognostiziert die ZAMG am Montag. Ab Donnerstag sorgt eine anhaltende Hochdruckwetterlage für viel Sonnenschein und wenige Wolken. Die Wahrscheinlichkeit für Regen oder Gewitter ist damit über die gesamte Dauer des Festivals äußerst gering. Das Frequency 2018 sollte also trocken verlaufen und dem Konzertbesuch der Lieblingsband nichts im Wege stehen.