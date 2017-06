So wird das Wetter beim Donauinselfest 2017

Ddie Besucher des 34. Donauinselfests können sich über hervorragendes Festival-Wetter freuen, wie “Morecast”, der offizielle Wetterpartner des Donauinselfests, mitteilt: “Das Wetter präsentiert sich von seiner sonnigen und hochsommerlich heißen Seite. Die Chancen, dass Schauer und Gewitter für Abkühlung sorgen werden, sind nur gering”.

Donauinselfest 2017: So wird das Wetter

Am Freitag startet das Inselspektakel, wobei sich Besucher am späten Vormittag und frühen Nachmittag eventuell mit einzelnen Schauern und Gewittern konfrontiert sehen könnten. Am Abend soll es aber trocken bleiben. Zuvor liegen die Höchstwerte bei kräftig auffrischendem Westwind bei 31 bis 33 Grad.

Der Samstag verläuft von früh bis spät strahlend sonnig und nach wie vor sehr heiß. Bei anhaltend lebhaftem Westwind erwärmt sich die Luft auf 32 bis 34 Grad.

Am Sonntag setzt sich das hochsommerlich heiße Wetter beim Wiener Donauinselfest fort. Über weite Strecken scheint einmal mehr die Sonne, die Wahrscheinlichkeit für ein Wärmegewitter am Nachmittag liegt bei rund 30 Prozent. Bei mäßigem Wind aus West- bis Südwest wird es noch eine Spur heißer mit Nachmittagswerten zwischen 33 und 35 Grad.

