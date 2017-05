Nathan Trent in Kiew: So sieht sein Song Contest-Fahrplan aus

Am 2. Mai probt Nathan Trent erstmals auf der offiziellen ESC-Bühne in Kiew. - © APA

Auf Wiedersehen Wien, Willkommen in Kiew – die Vorbereitungen auf den Eurovision Song Contest gehen in die Zielgerade. Am Montag reiste Nathan Trent Richtung Ukraine ab, schon heute steht die erste Probe auf dem Programm.