Mädchen aus Wiener Gewaltvideo vor Gericht: Erster Prozess gegen 15-Jährige

Die 15-jährige Hauptverdächtige aus dem Gewaltvideo soll gemeinsam mit dem späteren Gewaltopfer Einbrüche verübt haben

Mutmaßliche Täterin und Opfer gemeinsam vor Gericht: Gegen jenes 15-jährige Mädchen, das am 9. November bei einer Prügelattacke in Wien-Donaustadt auf eine Gleichaltrige losgegangen ist, findet am Donnerstag im Landesgericht für Strafsachen eine erste Verhandlung statt.