LIVE: Vienna City Marathon 2017 – Alle Ergebnisse und Fotos

Der Vienna City Marathon (VCM) hat mit all seinen Nebenbewerben für einen neuen Melderekord gesorgt. Insgesamt 42.766 Personen aus 125 Nationen sind für die Veranstaltung angemeldet. Das sind um 24 mehr als bei der bisherigen Bestmarke im Jahr 2015.

Vienna City Marathon 2017 mit neuem Melderekord

Zum fünften Mal in Folge gab es laut VCM-Angaben mehr als 40.000 Nennungen. Am Samstag standen unter anderen die Staatsmeisterschaften im 10-Kilometer-Straßenlauf auf dem Programm. Der Marathon wird am Sonntag um 9.00 Uhr gestartet. Für die klassischen 42,195 Kilometer haben 8.913 Läufer genannt.

Die Top-Favoriten beim Wien-Marathon

Dem Duell der Topfavoriten Eliud Kiptanui gegen Deribe Robi um den Sieg beim Wien-Marathon am Sonntag steht nichts im Wege. Der Kenianer Kiptanui traf am Samstag in der Bundeshauptstadt ein. Er erhielt erst am Mittwoch die Freigabe durch den nationalen Verband und erst am Freitag wurden die Visum-Formalitäten abgewickelt.

Kiptanui hat eine Marathon-Bestzeit von 2:05:21 Stunden, der Äthiopier Robi von 2:05:58. Laut Startliste drittschnellster Athlet im Elitefeld ist der Marokkaner Mustapha El Aziz mit 2:07:55. Den Wien-Rekord hält seit 2014 der Äthiopier Getu Feleke mit 2:05:41.

LIVE vom Vienna City Marathon 2017

Das Elitefeld über die 42,195 Kilometer wird um 8.58 Uhr von der Reichsbrücke aus in den Wien-Marathon 2017 geschickt, gegenüber den vergangenen Jahren gab es eine leichte Streckenadaptierung. Statt über die mit kleinen Steigungen und Wellen versehene Schüttelstraße wird von Kilometer 35 bis 38 von der Lusthausstraße vollkommen flach über die Rustenschacherallee, Sportklubstraße und Vivariumstraße auf die Franzensbrücke gelaufen. Das Ziel ist wieder beim Burgtheater.

VIENNA.at berichtet ab 8.30 Uhr live vom Vienna City Marathon 2017 im Ticker und hält Sie mit News, Bildern und den Ergebnissen auf dem Laufenden.