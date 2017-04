Wien-Marathon 2017: Öffi-Einschränkungen von Freitag bis Sonntag

Die Zielgerade des Wien-Marathons 2017 befindet sich auch heuer wieder vor dem Burgtheater. Daher ist der Ring von Freitag, dem 21. April, ab 20:00 Uhr, bis Sonntag, 23. April, ca. 20:00 Uhr gesperrt. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf den öffentlichen Verkehr.

Öffi-Behinderungen am Wien-Marathon-Wochenende

Wegen der Aufbauarbeiten im Zielgelände des Wien-Marathons 2017 werden die Linien 1, 71, und D bereits ab Freitag, 21. April ab 19:30 Uhr umgeleitet bzw. kurz geführt. Am Sonntag, dem 23. April, kommt es von etwa 6:30 Uhr bis ca. 16:00 Uhr zu weiteren Einschränkungen bei 32 Bim- und Buslinien entlang der Laufstrecke. Insbesondere sind die Straßenbahnlinien 2, 6 und 43 sowie die Buslinien 11A, 13A, 14A und 5B betroffen. Auch die Vienna Ring Tram wird Samstag und Sonntag eingestellt. In Absprache mit der Polizei wird der normale Betrieb so schnell wie möglich wieder aufgenommen.

Einschränkungen am Marathon-Samstag

Der Samstag vor dem Vienna City Marathon steht auch heuer wieder im Zeichen der Laufbewerbe für Kinder und Jugendliche. Daher kommt es zusätzlich zu den oben genannten Verkehrsmaßnahmen ab 16:15 Uhr bis ca. 19:00 Uhr zu weiteren Änderungen bei den Linien 1, 2, O, D, 74A, 77A sowie 80A.

U-Bahnen in dichteren Intervallen unterwegs

Um das Event bestmöglich zu unterstützen, verdichten die Wiener Linien auch in diesem Jahr die Intervalle der U-Bahn-Linien. Daher wird empfohlen, am Veranstaltungstag auf die U-Bahnen auszuweichen, diese fahren uneingeschränkt auf allen Linien.

Die Wiener Linien ersuchen ihre Fahrgäste, die Durchsagen und Aushänge an den Haltestellen zu beachten. Zusätzlich sind rund 90 MitarbeiterInnen zur Fahrgastinformation am Marathon-Wochenende in Wien im Einsatz. Detaillierte Informationen zu den geänderten Linienführungen sind unter www.wienerlinien.at zu finden.

