LIVE: Song Contest Finale 2017 – Wer krönt sich zum Sieger?

Nach den beiden Halbfinalen des 62. Eurovision Song Contest in Kiew, geht am Samstag das Rennen um Europas Sangeskrone auf die Zielgerade. Die 26 Finalisten, darunter Österreichs Kandidat Nathan Trent, werden ihre Chance auf den Titel nutzen.

Die Favoriten im Song Contest-Finale 2017

Die internationalen Wettbüros prognostizieren ein Dreierrennen um den Gewinn des Song Contests 2017, dessen Finale am Samstag in Kiew über die Bühne geht. Stabil auf Platz 1 liegt in den Augen der Buchmacher Francesco Gabbani aus Italien mit seiner Popnummer “Occidentali’s Karma”, dicht gefolgt vom absoluten Gegenbild dazu – Portugals reduziertem Fadosänger Salvator Sobral.

Das Trio an der Spitze komplettiert beim Vergleich von 19 Wettanbietern der Benjamin der heurigen Song Contest-Teilnehmer, der 17-jährige Kristian Kostow aus Bulgarien. Dann kommt erst einmal lange nichts, bevor Belgien, Schweden, Großbritannien und Rumäniens Jodler sich heranrobben.

Nathan Trent für Österreich beim ESC-Finale

Für Österreichs Song Contest-Kandidat Nathan Trent ergibt der Durchschnitt der Buchmacher Platz 18 im 26-köpfigen Teilnehmerfeld – mit nur leichten Ausnahmen nach oben. Israel und Weißrussland sind dem heimischen Springinkerl dabei dicht auf den Fersen. Das Schlusslicht bilden als Vorletzte die Ukraine und Spaniens Strandhymnenschmetterer Manel

Die Startreihenfolge im Überblick

1. Israel: Imri Ziv – “I Feel Alive”

Imri Ziv – “I Feel Alive” 2. Polen: Kasia Mos – “Flashlight”

Kasia Mos – “Flashlight” 3. Weißrussland: Naviband – “Historyja majho zyccia”

Naviband – “Historyja majho zyccia” 4. Österreich: Nathan Trent – “Running On Air”

Nathan Trent – “Running On Air” 5. Armenien: Artsvik – “Fly With Me”

Artsvik – “Fly With Me” 6. Niederlande: O’G3NE – “Lights And Shadows”

O’G3NE – “Lights And Shadows” 7. Moldau: SunStroke Project – “Hey, Mamma!”

SunStroke Project – “Hey, Mamma!” 8. Ungarn: Joci Papai – “Origo”

Joci Papai – “Origo” 9. Italien: Franceso Gabbani – “Occidentali’s Karma”

Franceso Gabbani – “Occidentali’s Karma” 10. Dänemark: Anja Nissen – “Where I Am”

Anja Nissen – “Where I Am” 11. Portugal: Salvador Sobral – “Amor pelos dois”

Salvador Sobral – “Amor pelos dois” 12. Aserbaidschan: Dihaj – “Skeletons”

Dihaj – “Skeletons” 13. Kroatien: Jacques Houdek – “My Friend”

Jacques Houdek – “My Friend” 14. Australien: Isaiah – “Don’t Come Easy”

Isaiah – “Don’t Come Easy” 15. Griechenland: Demy – “This Is Love”

Demy – “This Is Love” 16. Spanien: Manel Navarro – “Do It for Your Lover”

Manel Navarro – “Do It for Your Lover” 17. Norwegen: Jowst – “Grab The Moment”

Jowst – “Grab The Moment” 18. Großbritannien: Lucie Jones – “Never Give Up On You”

Lucie Jones – “Never Give Up On You” 19. Zypern: Hovig Demirjian – “Gravity”

Hovig Demirjian – “Gravity” 20. Rumänien: Ilinca feat. Alex Florea – “Yodel It!”

Ilinca feat. Alex Florea – “Yodel It!” 21. Deutschland: Levina – “Perfect Life”

Levina – “Perfect Life” 22. Ukraine: O.Torvald – “Time”

O.Torvald – “Time” 23. Belgien: Blanche – “City Lights”

Blanche – “City Lights” 24. Schweden: Robin Bengtsson – “I Can’t Go On”

Robin Bengtsson – “I Can’t Go On” 25. Bulgarien: Kristian Kostow – “Beautiful Mess”

Kristian Kostow – “Beautiful Mess” 26. Frankreich: Alma – “Requiem”

LIVE vom Song Contest-Finale 2017

VIENNA.at berichtet am Samstag ab 20.00 Uhr live vom Finale des Eurovision Song Contest 2017 und hält sie mit Bildern, aktuellen Geschehnissen und der Punktevergabe auf dem Laufenden.