Internetbekanntschaft beraubt und sexuell genötigt: Fahndung in Wien

Am 23. Dezember 2016 wurde ein damals 16-jähriges Mädchen in Wien-Liesing Opfer eines Raubes und Sexualdelikts. Die Teenagerin hatte sich mit einer Internetbekanntschaft, die sie wenige Wochen zuvor kennengelernt hatte, im Skaterpark in der Carlbergergasse verabredet.

Dort attackierte der Tatverdächtige das Opfer mit Schlägen und raubte dessen Mobiltelefon. Ebenfalls würgte er die junge Frau mehrfach. In weiterer Folge bedrohte er die 16-Jährige mit einem Messer, öffnete seine Hose und forderte sie auf Oralverkehr an ihm zu vollziehen.

Fahndung nach Verdächtigem nach Raub und Sexualdelikt in Wien-Liesing

Dem Mädchen gelang die Flucht und sie verständigte die Polizei. Diese veröffentlicht nun über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien Fotos des Verdächtigen, der vom Opfer eindeutig als Täter identifiziert wurde.

Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort der auf den Lichtbildern ersichtlichen männlichen Person werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, unter der Telefonnummer 01-31 31 0 – 57 800 erbeten.

>> Weitere Meldungen aus Wien