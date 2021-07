Zwist um Lobautunnel in Wiener Koalition?

Wiens Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr hat den Lobautunnel als "nicht sinnvoll" bezeichnet. Die ÖVP fordert nun, dass Bürgermeister Michael Ludwig seinen Koalitionspartner diesbezüglich "auf Linie bringt".

Nachdem Wiens Vizebürgermeister und NEOS-Chef Christoph Wiederkehr im APA-Interview seine Ablehnung des Lobautunnels bekräftigt hat, hat die Stadt-VP am Mittwoch vor einer Abkehr vom Projekt gewarnt. Die Stadtregierung biete ein zersplittertes Bild, konstatierte die Volkspartei. Sie forderte Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) auf, einzuschreiten. Die Grünen orteten hingegen einen Hoffnungsschimmer.

Wiener ÖVP sieht Koalitionszwist wegen Lobautunnel

"Der Lobau-Tunnel ist für Wien und das gesamte Umland ein bedeutendes Infrastrukturprojekt, dessen Umsetzung alternativlos ist. Bürgermeister Ludwig muss den pinken Koalitionspartner hier auf Linie bringen", hielten die nicht amtsführende VP-Stadträtin Isabelle Jungnickel und der türkise Verkehrssprecher Wolfgang Kieslich in einer Aussendung fest. Die Umsetzung der Stadtstraße und des Tunnels bringe intensive Investitionen in die Infrastruktur und die Wirtschaft. Auch würden besonders vom Verkehr betroffene Gebiete in der Donaustadt entlastet, zeigte sich die Volkspartei überzeugt.