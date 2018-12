Zwischenbericht ein Jahr nach dem Zugunglück in Kritzendorf fertig

Fast genau ein Jahr nach dem Zugunglück in Kritzendorf bei Klosterneuburg mit 21 teils schwer Verletzten liegt ein Zwischenbericht vor. Die Unglücksursache sei aber noch nicht geklärt.

Demnach dürfte sich eine der beiden Garnituren kurz vor dem Unfall in Bewegung gesetzt haben, obwohl ein Schutzsignal ein Fahrverbot angezeigt hatte. Die Unglücksursache ist noch nicht geklärt, wie auch der ORF NÖ berichtete.Klosterneuburg. Nachdem sich der Zug am 22. Dezember 2017 im Bahnhofsbereich in der Katastralgemeinde Kritzendorf in Bewegung gesetzt hatte, leitete der Triebfahrzeugführer eine Schnellbremsung ein. Die Garnitur blieb so stehen, dass ein Teil auf die Strecke ragte, auf der der andere Zug von Krems nach Wien Franz-Josefs-Bahnhof fuhr. In der Folge kam es kurz vor 18.00 Uhr zum Zusammenstoß der beiden Personenzüge.