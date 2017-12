Zugsunglück in Klosterneuburg: Zwölf Verletzte, Ermittlung der Ursache

Einsatzkräfte am Unglücksort nachdem in Kritzendorf in der Gemeinde Klosterneuburg zwei Züge kollidiert sind - © APA/FEUERWEHROBJEKTIV

Am Freitagabend sind in Kritzendorf in der Gemeinde Klosterneuburg (Bezirk Tulln) zwei Züge kollidiert. Bei dem Unfall wurden nach Angaben des Roten Kreuzes und der ÖBB vier Personen mittelschwer und acht weitere leicht verletzt.