"Zweitklassiger Impfstoff": Vorbehalte gegen AstraZeneca-Impfstoff in Wiener Spitälern

In den Wiener Spitälern, wo auf Basis des Wiener Impfplans aktuell in der Breite Impfungen gegen das Corona-Virus im Gange sind, gibt es Vorbehalte gegen den AstraZeneca-Impfstoff.

Wie der APA zugetragen wurde, musste aufgrund von Lieferengpässen bei Biontech/Pfizer in einigen Häusern der Impfplan angepasst werden. Dort soll nun primär das AstraZeneca-Vakzin verimpft werden. Das hat in der betroffenen Belegschaft zum Teil Aufregung und Unmut ausgelöst.

Betroffene: "Das ist ein zweitklassiger Impfstoff"

Einige Bedienstete, die sich im Glauben angemeldet hatten, sie bekämen ein Biontech/Pfizer-Vakzin geimpft, und nun stattdessen das Produkt des britisch-schwedischen Pharmakonzerns AstraZeneca erhalten, fühlen sich getäuscht. "Das ist ein zweitklassiger Impfstoff", bemerkte eine Betroffene gegenüber der APA. Ein anderer Mitarbeiter erklärte, er werde seinen Impftermin nicht mehr wahrnehmen: "Der AstraZeneca-Impfstoff überzeugt mich nicht. Da lass ich mich lieber gar nicht impfen." Dass in Südafrika am Wochenende das geplante Verimpfen mit dem AstraZeneca-Vakzin vorübergehend gestoppt wurde, weil eine Studie auf eine begrenzte Wirkung des gegen die in dem Land grassierende SARS-CoV-2-Mutation hindeuten soll, die derzeit auch in Tirol für Schlagzeilen sorgt, dürfte das Vertrauen in den Impfstoff nicht unbedingt gestärkt haben.