Zweite Runde der Beamten-Gehaltsverhandlungen startet

Die zweite Runde der Beamten-Gehaltsverhandlungen starten am Montagnachmitag ab 13.00 Uhr. Eine Einladung dazu haben auch Wirtschaftsforscher erhalten.

Rückblick auf erste Runde der Beamten-Gehaltsverhandlungen

In der ersten Runde vor rund zweieinhalb Wochen hatten beide Seiten nur die abgerechnete Inflationsrate von Oktober 2020 bis einschließlich September 2021 von 2,1 Prozent außer Streit gestellt. Damals saßen mit dem für die Beamten zuständigen Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) nur der Vorsitzende der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst (GÖD), Norbert Schnedl, und der für die Gemeindebediensteten zuständige younion-Vorsitzende Christian Meidlinger am Tisch. Die zweite Runde am Montag soll nun "in voller Besetzung" stattfinden".