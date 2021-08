Zweite Nationalratspräsidentin Bures auf Post-Covid-Reha

Fünf Monate nach Entlassung aus dem Spital ließ sich die zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures in einer Post-Covid-Reha aufnehmen.

Die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ) laboriert auch Monate nach der Entlassung aus dem Spital noch an den Folgen ihrer Corona-Erkrankung. Wie die Politikerin via Facebook bekannt gab, hat sie am Donnerstag eine dreiwöchtige Post-Covid-Rehabilitation angetreten. Damit sollte die Behandlung bis zur ersten Nationalratssitzung nach der Sommerpause am 22. September abgeschlossen sein.