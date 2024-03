Zweite Festnahme nach Home Invasion in Niederösterreich

Nach einer Home Invasion im Bezirk Korneuburg, bei der der Hausbesitzer einen der Täter angeschossen haben soll, klickten nun für einen weiteren Beschuldigten die Handschellen.

Der Mann, der per europäischem Haftbefehl gesucht wurde, wurde in Rumänien festgenommen und nach Österreich ausgeliefert. Staatsanwalt Josef Mechtler bestätigte am Donnerstag auf Anfrage einen Bericht des "Kurier" Online, dass der Verdächtige nach der Home Invasion in Niederösterreich in die Justizanstalt Korneuburg gebracht wurde.