Nach Home Invasion im Bezirk Korneuburg: Angeschossener Einbrecher identifiziert

Die Identität des Täters, der vom Hausbesitzer während einer Home Invasion in Würnitz, Harmannsdorf (Bezirk Korneuburg), in der Nacht auf Mittwoch angeschossen wurde, wurde von Polizeisprecher Johann Baumschlager am Donnerstag früh bekannt gegeben.

Bei dem angeschossenen Einbrecher handelt sich um einen rumänischen Staatsbürger. Johann Baumschlager machte vorerst keine weiteren Angaben, da die Ermittlungen noch laufen. Die beiden Komplizen des Täters waren weiterhin flüchtig.

Angeschossener Einbrecher soll im Lauf des Donnerstags befragt werden

Laut den Untersuchungen hatte der 71-jährige Eigentümer eines Hauses drei Schüsse mit einer legalen Faustfeuerwaffe abgefeuert. Ein Schuss traf den Mann aus Rumänien. Er musste operiert werden und soll laut Baumschlager heute im Laufe des Donnerstages befragt werden.

self all Open preferences.

71-Jähriger schoss bei Home Invasion auf Einbrecher

Am Mittwoch um 1.00 Uhr drangen drei maskierte Täter in das Wohnhaus in der Gemeinde Weinviertel ein. Durch ein Geräusch wurden das schlafende Ehepaar - ein 71-jähriger Mann und seine 50-jährige Partnerin - sowie ihr Hund geweckt. Die Frau begab sich ins Untergeschoss, wo sie den Eindringlingen gegenüberstand. Einer der Täter griff die 50-jährige Frau mit einem metallenen Gegenstand an und schlug sie zu Boden.

Der 71-Jährige eilte der schreienden Partnerin zur Hilfe und eröffnete das Feuer auf einen der Täter. Der verletzte Angreifer blieb im Garten liegen und wurde von herbeieilenden Polizeibeamten versorgt und schließlich festgenommen. Bei dem Überfall erlitt die 50-Jährige Gesichtsverletzungen durch Schläge und wurde ambulant im Krankenhaus behandelt. Ihr Partner blieb unverletzt.

Die Ermittlungen wurden von der Raubgruppe des Landeskriminalamts Niederösterreich übernommen, um die Umstände der Schussabgabe zu klären. Es wird untersucht, ob der 71-Jährige aus Notwehr geschossen hat.