Zweijährige stürzte in Wien-Floridsdorf aus Fenster im dritten Stock

In Wien-Floridsdorf stürzte ein zweijähriges Mädchen am Donnerstag aus einem Fenster im dritten Stock, nachdem ihre Mutter das Zimmer kurz verließ. Das Kind wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Spital gebracht.

Eine Zeugin beobachtete am 14. März in der Jedleseer Straße in Wien-Floridsdorf, wie ein Kleinkind gegen 11.30 Uhr aus einem Wohnungsfenster aus dem dritten Stock auf eine Rasenfläche stürzte und alarmierte sofort die Einsatzkräfte.