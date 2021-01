Zweifacher Raub an Ex-Freundin in Wien-Margareten: Fahndung

Die Wiener Polizei sucht nach einem Mann, der seine Ex-Freundin in zwei Fällen attackiert und beraubt haben soll.

Der auf einem am Mittwoch veröffentlichten Lichtbild ersichtliche Mann steht im Verdacht, zwei schwere Raubdelikte gegen seine Ex-Freundin begangen zu haben.

Ex-Freundin in Wien-Margareten zwei mal beraubt

Der Tatverdächtige soll zunächst am 10. Oktober 2020 in die Wohnung seiner Ex-Freundin am Margaretengürtel gekommen sein und sie nach Geld gefragt haben. Nachdem die Frau ihm kein Geld geben wollte, soll der Tatverdächtige das Opfer geschlagen und anschließend Geld aus ihrer Handtasche geraubt haben.