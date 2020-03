Zwei Wienerinnen in ihren Wohnungen vergewaltigt: Prozess

Im vergangenen Sommer soll ein 43-Jähriger in die Wohnungen zweier Wienerinnen eingedrungen und die anwesenden Frauen vergewaltigt haben. Am Freitag muss er sich vor Gericht verantworten.

Ein 43-jähriger Mann, der im vergangenen Sommer in der Bundeshauptstadt in die Wohnungen zweier Frauen eingedrungen sein und seine Opfer vergewaltigt haben soll, muss sich am Freitag vor einem Schöffensenat am Landesgericht verantworten. Der Obdachlose war auf der Suche nach einem Schlafplatz am frühen Morgen des 22. Juli in ein Wohnhaus in Wien-Erdberg gelangt.