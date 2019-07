Frauen in Wiener Wohnungen vergewaltigt: U-Haftantrag wird gestellt

Der 43-jährige Mann, der in unversperrte Wohnungen in Wien eingedrungen war und Frauen vergewaltigt haben soll, soll in Untersuchungshaft genommen werden. Der entsprechende Antrag wird noch am Freitag von der Staatsanwaltschaft gestellt.

Obdachloser bereits vorbestraft

Mann drang in unversperrte Wohnungen ein und vergewaltigte Frauen

Der in Haiti geborene österreichische Staatsbürger soll in beiden Fällen gleich vorgegangen sein. Er betrat Wohnhausanlagen und probierte, ob sich Türen öffnen ließen. In beiden Fällen waren die Wohnungen unversperrt und die Türen mit Schnallen ausgestattet. Die erste Tat verübte der Mann in der Nacht auf Montag im Bezirk Landstraße. Um 4.30 Uhr drang er in die unversperrte Wohnung einer 61-jährigen Frau ein und vergewaltigte sie. Am Dienstagabend erfolgte der nächste brutale Übergriff. Kurz vor 23.00 Uhr drang der Obdachlose in Ottakring in die Wohnung einer 62-Jährigen am Lerchenfelder Gürtel ein. Die 62-Jährige wehrte sich heftig und wurde vom 43-Jährigen mehrfach geschlagen. Auch brach ihr der Täter den Oberarm. Nach der Vergewaltigung stahl er die Handtasche und Schlüssel der Frau und flüchtete.