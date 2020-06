Zwei weitere Coronavirus-Todesfälle in Wien

In Wien wurden von Samstag auf Sonntag zwei weitere Coronavirus-Todesfälle registriert. In Wien sind laut Landessanitätsdirektion (Stand: Sonntag 8 Uhr) 3.861 positiv getestete Fälle bestätigt, also 39 mehr als am Vortag.

Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle betrug demnach 197. Ein 61-jähriger Mann sowie eine 54-jährige Frau mit Vorerkrankungen sind verstorben. 3.386 Personen sind genesen.

Erneut zehn bestätigte Coronavirus-Infektionen in NÖ

In Niederösterreich ist die Zahl der bestätigte Coronavirus-Infektionen seit Samstag um zehn auf 2.993 gestiegen, teilte der NÖ Sanitätsstab am Sonntag mit (Stand: Sonntag, 8.00 Uhr). Auch von Freitag auf Samstag war eine Zunahme um zehn Personen verzeichnet worden. Aktuell gibt es in Niederösterreich 96 Covid-19-Erkrankte.

2.795 Personen gelten laut Sanitätsstab mittlerweile als genesen, das ist um eine mehr als am Samstag. Die Anzahl der Todesopfer im Zusammenhang mit Covid-19-Erkrankungen in Niederösterreich beträgt weiterhin 102 Personen. Bisher wurden 106.548 Testungen durchgeführt.

Aktuelle Zahlen laut österreichischem Innenministerium

Bisher gab es in Österreich 17.654 positive Testergebnisse. Mit Stand vom Sonntag (28. Juni 2020, 9:30 Uhr) sind österreichweit 702 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben, 16.401 sind wieder genesen. Aktuell befanden sich 71 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung und davon neun der Erkrankten auf Intensivstationen.

Die Zahlen nach Bundesländern bei den Neuinfektionen innerhalb eines Tages:

Burgenland: 1

Kärnten: 0

Niederösterreich: 10

Oberösterreich: 18

Salzburg: 3

Steiermark: 0

Tirol: 1

Vorarlberg: 2

Wien: 39