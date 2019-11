Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall in NÖ

Am Dienstag kam es zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Motorrad in Niederösterreich. Beide Beteiligten wurden ins Krankenhaus gebracht.

Zwei Verletzte hat es am Dienstag bei der Kollision eines Pkw mit einem Motorrad in Waidhofen an der Thaya-Land in Niederösterreich gegeben. Kurz vor 15.00 hatte eine 80-Jährige mit ihrem Fahrzeug auf der B 36 im Ortsgebiet von Nonndorf einen 16-jährigen Motorradfahrer erfasst, teilte das Bezirksfeuerwehrkommando Waidhofen an der Thaya in einer Aussendung mit.