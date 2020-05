Zwei Verletzte nach Pkw-Unfall in Wien-Neubau

Am Montag kam es zu einem Pkw-Unfall am Lerchenfelder Gürtel in Wien-Neubau. Zwei Lenker wurde dabei verletzt.

Gegen 15.55 Uhr befuhr ein 32-jähriger Autogener den Gürtel und wechselte den Fahrstreifen. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Auto eines 30-Jährigen.

Wien-Neubau: Beide Lenker verletzt

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der PKW des 32-Jährigen nach links auf eine Grünfläche geschleudert, wo er gegen drei Bäume und einen Laternenmast stieß. Beide Lenker wurden bei dem Unfall leicht verletzt. An den PKW entstand erheblicher Sachschaden.