Zwei Verletzte bei Streit im Straßenverkehr in Wien

Der Samstag hätte im 3. Wiener Gemeindebezirk Landstraße auch besser verlaufen können. Denn dort führte ein Streit um ein geparktes Auto zu einer körperlichen Auseinandersetzung.

Ein 48 Jahre alter Mann hatte in der Einfahrt eines Mehrparteienwohnhauses in der Hofmannsthalgasse in Wien-Landstraße gehalten, um seine Frau zusteigen zu lassen. Das passte einem 34-jährigen Lenker nicht. Nach einer kurzen verbalen Auseinandersetzung gingen die beiden Männer brutal aufeinander los. Beide wurden angezeigt, berichtete die Polizei am Sonntag.