Zwei Tote in St. Pölten: Frau soll Mann aus Eifersucht erschossen haben

Nach den tödlichen Schüssen in einem Hotel in St. Pölten laufen die Ermittlungen weiter auf Hochtouren.

Nach dem Mord und Selbstmord in einem St. Pöltner Hotel in der Nacht auf Samstag war der Ablauf der Tat weiter Gegenstand von Ermittlungen. Zu den Hintergründen bzw. zum Motiv gab es am Montag weder von Polizei noch Staatsanwaltschaft Auskünfte.