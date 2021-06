Zwei Teststationen in Wiener Neustadt werden geschlossen

Wiener Neustadt schließt einige seiner Corona-Teststationen. Arena Nova und Marienmarkt bleiben bestehen, Kasematten und "Carnaby" werden ab 21. Juni geschlossen.

In Wiener Neustadt werden die Corona-Testationen ab 21. Juni neu organisiert. "Aufgrund der immer höheren Durchimpfungsrate und der massiv sinkenden Infektionszahlen" werden nach Rathaus-Angaben vom Montag die Standorte in den Kasematten und im ehemaligen Geschäft "Carnaby" geschlossen. Jene in der Arena Nova (täglich von 7.00 bis 18.00 Uhr) und am Marienmarkt (9.00 bis 21.00 Uhr) bleiben bestehen. Tests würden zudem in neun Apotheken der Stadt durchgeführt.