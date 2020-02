Zwei Schwerverletzte nach Kellerbrand in Wien-Hernals

Feuerwehrleute mussten am Mittwoch kurz nach 8 Uhr 25 Personen aus einem fünfgeschossigen Wohnhaus in der Nattergasse in Wien-Hernals retten. Zwei Personen wurden schwer verletzt.

Im Kellerbereich eines mehrgeschossigen Wohnhauses in der Nattergasse in Wien-Hernals brach heute in der Früh ein Brand aus. Nach kurzer Zeit war das Stiegenhaus massiv verraucht, zahlreiche Bewohnerinnen und Bewohner machten sich an den Fenstern bemerkbar. Die alarmierten Kräfte der Berufsfeuerwehr Wien drangen mit einer Löschleitung unter Atemschutz in den Keller vor und bekämpften die Flammen.

Brand in Hernals: Zwei Personen schwer verletzt

Gleichzeitig wurde das verrauchte Stiegenhaus kontrolliert und zwei schwer verletzte Personen gefunden. Die beiden wurden mit einer Rauchgasvergiftung an die Berufsrettung Wien zur notfallmedizinischen Versorgung übergeben – sie befinden sich in kritischem Zustand und wurden ins Krankenhaus gebracht.

Etwa 25 weitere Hausbewohner wurden mit einer Drehleiter und vier tragbaren Leitern über die Fenster gerettet. Die Hausbewohnerinnen und Hausbewohner wurden von der Berufsrettung Wien betreut. Die Brandursache wird vom Landeskriminalamt Wien untersucht.