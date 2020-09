Zwei Schüler der NMS Lilienfeld Covid-positiv

Nach zwei Corona-Fällen an der NMS Lilienfeld sind 34 Schüler und vier Lehrer in Quarantäne.

An der NMS Lilienfeld sind zwei Schüler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Anton Heinzl, Sprecher von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ), hat am Freitag einen Online-Bericht der "NÖN" bestätigt. 34 Burschen und Mädchen aus zwei Klassen sowie vier Lehrer seien in Quarantäne. Testungen würden durchgeführt.