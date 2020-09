Zwei mutmaßliche Drogendealer in Wien-Ottakring geschnappt

Am Mittwoch wurden zwei Verdächtige bei einem Drogendeal in Ottakring beobachtet. Beide wurden vorläufig festgenommen, einer befindet sich nach wie vor in Anhaltung.

Polizisten konnten einen 24-Jährigen und eine 36-Jährigen beim Drogendeal beobachten. Der 24-Jährige hatte 28 Gramm Heroin bei sich, er wurde angehalten und vorläufig festgenommen.

Bei dem 36-Järhigen wurde ein höherer Bargeldbetrag gefunden, auch er wurde vorläufig festgenommen. Bei einer Wohnungsdurchsuchung wurden daraufhin insgesamt 2,5 kg Drogenstreckmittel, 580 Gramm Heroin und eine kleinere Menge Marihuana sichergestellt. Der 36-Jährige wurde auf freiem Fuß angezeigt, der 24-Jährige befindet sich zurzeit in Anhaltung.