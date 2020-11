Zwei Meth-Labore in NÖ ausgehoben

Die Polizei Niederösterreich konnte im Februar und Mai 2020 zwei Crystal-Meth-Labore im Bundesland ausheben. Ein "Meth-Kocher" betrieb nebenbei auch noch eine kleine Cannabisplantage.

Mobiles Meth-Labor in Leopoldsdorf

Als weiteren Beschuldigten konnten die Ermittler einen 32-Jährigen ausforschen. Der 32-Jährige soll im Zeitraum von Ende 2018 bis April 2020 in verschiedenen Wohnungen in Wien und Niederösterreich mit einem mobilen Labor insgesamt etwa 1000 Gramm Crystal Meth erzeugt und Suchtmittel an zumindest 15 Suchtmittelkonsumenten verkauft haben.

Durch die intensive Zusammenarbeit mit tschechischen Behörden konnte die Ermittler dem 32-Jährigen und seinem 44-jährigen tschechischen Komplizen die Einfuhr von insgesamt 170 Gramm Crystal Meth und 600 Gramm Cannabiskraut zuordnen. Polizisten konnten am 7. Mai 2020 das mobile Labor zur Erzeugung von Crystal Meth in einem Schuppen im Gemeindegebiet von Leopoldsdorf sicherstellen. Der 32-Jährige konnte am 6. Mai 2020 über Anordnung der Staatsanwaltschaft St. Pölten in Wien festgenommen werden. Er wurde in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert und befindet sich in Untersuchungshaft.