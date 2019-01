Zwei Männer bei Einbruch in Wien-Hernals gescheitert: Widerstand bei Festnahme

Ein Zeuge konnte am Dienstag beobachten, wie zwei Tatverdächtige versuchten, in eine Firma einzubrechen. Die Polizei konnte die beiden Verdächtigen nach der Flucht festnehmen, einer wehrte sich heftig.

Gegen 3.45 Uhr war ein Zeuge in Wien-Hernals am Dr. Josef Resch Platz mit seinen zwei Hunden spazieren. Dabei konnte der Zeuge beobachten, wie zwei dunkel bekleidete Tatverdächtige an Hauseingangstüren hantierten und schließlich ein Wohnhaus betraten. Der Zeuge verständigte die Polizei. Später stellte sich heraus, dass die Männer dort in eine Firma einbrechen wollten, sie jedoch von einem Hausbewohner beobachtet wurden. Er schrie die Einbrecher von seinem Fenster aus an, diese flüchteten.