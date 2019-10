Zwei Ladendiebe in Wien-Simmering ertappt

Am Donnerstag trieben zwei Ladendiebe in einem Supermarkt in Wien-Simmering ihr Unwesen. Die Polizei nahm das Duo fest.

Zwei Ladendetektive beobachteten am 3. Oktober gegen 16.00 Uhr über eine Videoanlage den Diebstahl diverser Lebensmittel in einem Supermarkt in Wien-Simmering und verständigten die Polizei.

Polizei nimmt Ladendiebe in Wien-Simmering fest

Die beiden Beschuldigten (31, 30; beide Stbg: Rumänien) flüchteten, konnten aber von einer Streifenbesatzung kurz darauf angehalten und festgenommen werden.