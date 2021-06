Zwei gesuchte Männer in Wien-Wieden festgenommen

Am Montag wurden zwei Männer im Alter von 16 und 22 Jahren in Wien-Wieden festgenommen. Gegen sie bestand bereits eine Festnahmeverordnung.

Gegen 7.45 Uhr wurden Polizisten wegen mutmaßlichen randalierender Personen in ein Stiegenhaus eines Mehrparteienhauses in Wien-Wieden gerufen. Im Dachgeschoss trafen sie auf drei am Boden schlafende Männer.