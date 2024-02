Zwei Festnahmen nach Attacke auf 43-Jährigen am Wiener Hauptbahnhof

Am Dienstag ist offenbar ein Streit am Wiener Hauptbahnhof eskaliert.

Streit am Wiener Hauptbahnhof endete mit Verletztem und zwei Festnahmen

Dank eines Zeugen konnten Polizisten der Polizeiinspektion Am Hauptbahnhof die beiden Verdächtigen in der Nähe des Tatorts festnehmen. Der 43-jährige Mann wurde von einem Rettungsdienst medizinisch versorgt und mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die 35-jährige Frau wurde bereits befragt und gab an, aufgrund ihres Alkoholpegels (2,6 ‰) keine Erinnerung an den Vorfall zu haben.